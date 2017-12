Martedì 26 Dicembre 2017, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 18:01

Fissata per domani mattina la convalida dell'arresto di Gaetano Caraccio, 42enne battipagliese, che sabato ha ucciso la madre Vittoria Natella, 76enne, utilizzando una cintura. Caraccio che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino, è nel reparto di articolazione mentale del carcere di Salerno. Domani pomeriggio, invece, verrà effettuata l'autopsia sul cadavere di Vittoria Natella. L'omicidio è accaduto a casa di Vittoria Natella che viveva da molti anni con il figlio in via Tafuri a Battipaglia.