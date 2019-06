Diele, pena ridotta per l'attore che uccise donna in auto. Minacce choc sui social: «Ti sfregiamo con l'acido»

ridotto la pena

urtroppo nell'era social fanno più notizia gli insulti e le "minacce" che uno che guidava senza patente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti si è messo alla guida ammazzando una persona riceve, rispetto al gravissimo reato commesso da quest'ultimo. Si è puntato l'accento su alcune frasi uscite su questa pagina tipo "ti butto l'acido addosso o tipo che i giudici si mettessero nei panni della famiglia, "se accadesse ad una vostra figlia"

Premetto che questa pagina è nata semplicemente per chiedere "GIUSTIZIA" non vendetta, è nata in segno di protesta per una legge che ancora non è adeguata alla gravità del reato di "Omicidio Stradale" - scrive Floriana - L'intento non è l'istigazione alla violenza o le minacce, l'intento è fare sentire l'indignazione di chi conosceva Ilaria e di tutti quelli che si sentono colpiti, tutti quelli che prima di tutto vorrebbero che storie come questa se ne leggessero sempre meno e che vorrebbero sapere che se uno sbaglia, se uno commette un reato paghi veramente per quello che ha fatto

La vittima non è Domenico Diele che adesso è distrutto e devastato e non lavorerà più nemmeno per la pubblicità dei pannolini, la vittima è Ilaria Di Lillo che per colpa del povero Diele devastato, adesso non vive più non è più qui con noi. Infine chiedo a tutti, tutti quelli che amano Ilaria e tutti quelli che pur non conoscendola si sono indignati per questa storia, di non usare minacce o frasi violente che sono solamente controproducenti per i fini per cui questa pagina esiste

La pagina non si chiude perché per noi è uno strumento, anche se piccolo, che serve per comunicare e per rimanere informati sull'iter giudiziario. In ogni caso questa pagina è per Ilaria perché il minimo che oggi si può sperare, è vedere la persona che l'ha uccisa, pagare la giusta pena per il reato commesso

Giovedì 6 Giugno 2019, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 11:55

Lo scorso 31 maggio la Corte d’Appello di Salerno haper , l’attore che nel giugno di due anni fa, con la sua auto, travolse una donna a bordo di uno scooter., 48 anni, morì dopo quell’incidente: Diele, inizialmente condannato a 7 anni e 8 mesi, ha visto invece la sua pena ridursi a 5 anni e 10 mesi.E lo “sconto” non è piaciuto a molti: sui social e non solo, sono iniziati a girare messaggi di odio e anche minacce dirette per l’attore di 1992 e 1993, nel quale interpreta il poliziotto Luca Pastore. Diele quella sera aveva la patente sospesa e furono trovate tracce di stupefacenti nel suo sangue: su Facebook c’è una pagina creata appositamente per i suoi haters, si chiamaDa quella pagina viene fuori il peggio contro di lui: gli utenti lo chiamano "assassino" e "topo di fogna", qualcuno lo minaccia di sfregiarlo con l’acido, altri promettono "la faremo pagare, a te ai tuoi avvocati e giudici". E inoltre, scrive il Corriere della Sera, alle udienze qualcuno si è anche palesato, con urla e cartelli fuori dal tribunale.Non abbiamo depositato una denuncia solo per rispetto dei familiari della vittima, ha spiegato al Corriere l’avvocato Ivan Nigro, che assiste Diele: «Abbiamo però fatto una segnalazione, preoccupati non tanto dai leoni da tastiera quando dai gruppi di donne che presidiavano l’aula con atteggiamenti violenti». La pagina Facebook, secondo quanto dice la sua amministratrice, una 42enne, sarebbe quasi interamente composta da amici della vittima.Floriana Mona, creatrice della pagina, ha poi ribattuto all'articolo in un post proprio su Facebook: secondo la 42enne «p<«