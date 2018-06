Lunedì 11 Giugno 2018, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 15:33

Domenico Diele è stato condannato a sette anni e 8 mesi per omicidio stradale. La sentenza è stata emessa oggi dal gup del Tribunale di Salerno Piero Indinnimeo. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017, l’attore - che si era messo alla guida della sua Audi A3 in stato di alterazione psicofisica a causa dell’uso di stupefacenti - travolse e uccise la 48enne salernitana Ilaria Dilillo, che era a bordo del suo scooter lungo la corsia nord dell’autostrada del Mediterraneo nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano.Diele, che non era presente al momento della lettura della sentenza, aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il pm Elena Cosentino, al termine della requisitoria pronunciata lo scorso febbraio, chiese per l'attore 32enne otto anni di reclusione, riconoscendogli solo lo sconto previsto dalla scelta del rito, ritenendolo «colpevole di negligenza, imprudenza, imperizia nonché inosservanza della normativa prevista dal codice della strada».