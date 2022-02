Addio a Palumbo, imprenditore di Scario re dei villaggi turistici e delle case vacanza

Addio all'imprenditore Domenico Palumbo, 83 anni imprenditore di Scario in Campania. Negli anni ’70 -‘80 seppe dare una svolta nelle edilizia nel Golfo di Policastro e in Calabria. Con coraggio è determinazione realizzò case vacanza e villaggi turistici. Porta la sua firma il Villaggio Le Ginestre a Villammare. In Sila costruì il famoso Villaggio che porta il suo nome e anche il Villaggio Cutura. Si è spento presso l'ospedale di Sapri dopo una lunga malattia. Da vent’anni viveva a Zanzibar con la sua nuova compagna, anche lì aveva messo in piedi un villaggio turistico.