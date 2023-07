Salerno, «Don Tartufo dentro alla casa de Pullecenella»: in scena nell'Area arhcologica di Fratte

Una commedia divertente dove la satira di Molière si intreccia, in una girandola di colpi di scena, con l'interclassismo del teatro napoletano di Petito anche se il Pulcinella, interpretato ( e rivisto) da Rodolfo Fornario, mette da parte la sua furbizia e cede il passo alla sua anima più ingenua. Ma, nel «Don Tartufo dentro alla casa de Pullecenella», in programma domenica 30 luglio all'Area archeologica di Fratte (ingresso ore 20.30) , non manca la fida «serva» della tradizione teatrale napoletana, interpretata da Antonellla Quaranta, ed una serie di personaggi (nel gruppo anche Antonello Cianciulli, Daniele Alfieri, Rosaria La Femina, Massimo Rinaldi, Giusy Esposito, Alfredo venosi e Giovanni De Santis) che riescono a ben caratterizzare movimenti, gesti, acrobazie, danze tipiche e ritualità del codice gestuale partenopeo.

Don Tartufo, o Taratufo, l'«impostore» che alla fine resta vittima della sua stessa presunta furbizia, è interpretato da Roberto De Angelis .

Ingresso 5 euro.