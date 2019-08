Martedì 27 Agosto 2019, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesima tragedia sulla strada delle vacanze. In località Ponte Barizzo, una Nissan Qashqai con a bordo un’intera famiglia, si è schiantata contro un guardrail. La madre, Virginia Scarfato, 40 anni, originaria di Castellammare di Stabia e residente a Candida, in provincia di Avellino, è morta sul colpo. Miracolosamente illesi il marito che era alla guida e i figli che si trovavano sui sedili posteriori.Sembra che fossero diretti proprio nella località balneare cilentana per trascorrere qualche giorno di vacanza, quando la vettura, in località Ponte Barizzo, all’altezza dell’azienda Sica Marmi, è improvvisamente sbandata, finendo contro il guardrail, che nell’impatto ha sfondato la vettura. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.