Si è allontanata da casa, da Battipaglia ieri pomeriggio e la scorsa notte Modestina Caruso, 84enne battipagliese, è stata ritrovata priva di vita in un canale dell'irrigazione a Campolongo, alla periferia di Eboli. Modestina Caruso è deceduta per annegamento la scorsa notte, qualche ora prima del ritrovamento da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale. Purtroppo, non è servita la mobilitazione dei familiari e conoscenti della signora Caruso per tentare di intercettarla dopo essersi allontanata da casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA