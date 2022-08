Donna derubata in chiesa ad Eboli acquisite le immagini della telecamera

Una donna è stata derubata mentre era in chiesa ad Eboli. In un primo momento la signora non si era accorta che le era stata rubata la borsa da un malvivente che poi si è allontanatao dalla chiesa con la refurtiva.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine che hanno acquisito i filmati realizzati dalle telecamere ubicate nella chiesa e che potrebbero aver ripreso il ladro in azione. Nelle scorse settimane si era verificato un altro episodio simile ma in quell'occasione il prete ineguì il ladro e recuperò la refurtiva.