Battipaglia, donna investita da auto pirata: automobilista ricercato

Una donna è stata investita da un'auto pirata a Battipaglia. L'episodio è accaduto ieri sera tra via Del Centenario d'Italia e via Campania e la donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada in prossimità di un supermercato.

La signora è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata in ospedale dove è stata ricoverata. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia municipale di Battipaglia, diretti dal comandante Gerardo Iuliano, che stanno tentando di individuare il pirata della strada.