Venerdì 11 Maggio 2018, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 10 Maggio, 23:55

Caso di meningite a Battipaglia. Una donna, 31enne battipagliese, è stata ricoverata all'ospedale di Battipaglia per sospetta meningite poi giunte le conferme è stata trasferita al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Eboli. La profilassi è scattata sia presso l'ospedale di Battipaglia che in un supermecato dove lavora la donna è i dipendenti dovranno essere sottoposti alla cura antibiotica di prevenzione come pure i familiari della donna.