Donna penzoloni sul balcone: salvata dalle forze dell'ordine

Sabato sera di paura a Battipaglia. Una donna è stata soccorsa dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco che sono stati allertati dai passanti dopo aver notato una signora penzoloni sul balcone del palazzo dove risiede. In via Baratta, dove è stata evitata la tragedia, verso le 22 di sabato sono giunte numerose pattuglie delle forze dell'ordine e i vigili del fuoco con tre mezzi, prvenienti dal distaccamento di Giffoni Valle Piana, che hanno montato in pochi minuti un materasso gonfiabile per evitare il peggio. Un "negoziatore" è riuscito a far desistere la donna da gesti estremi.

