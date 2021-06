Donna scippata a Battipaglia: due banditi fugguti con il bottino

Una donna è stata scippata da due banditi a Battipaglia. L'episodio è accaduto per strada in via Rosa Jemma dove i malviventi in sella ad uno scooter si sono avvicinati alla signora e le hanno strappato la borsa che aveva a tracolla contenente uno smartphone e il denaro. I malviventi appena hanno messo a segno lo scippo sono fuggiti via mentre la malcapitata si è recata dalle forze dell'ordine ed ha denunciato l'episodio.