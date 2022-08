Donna scippata a Battipaglia: malvivente denunciato

Una signora è stata scippata la sera di Ferragosto a Battipaglia. Il malvivente ha rubato la borsa della donn, mentre camminava per strada in via Mazzini, ed è fuggito via. Nella borsa c'era denaro, una carta di credito e uno smartphone. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Graziano Maddalena, hanno individuato lo scippatore, pregiusicato 52enne battipagliese, e lo hanno denunciato a piede libero.