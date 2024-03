Ritrovata a Roma dopo l'appello di «Chi l'ha Visto?» la donna scomparsa oggi da Maiori

È stata ritrovata a Roma e sta bene la donna che oggi si è allontanata in circostanze allarmanti da Maiori, in Costiera Amalfitana. Katia Del Pizzo, 48 anni, si è messa in contatto con i familiari poco dopo l’appello lanciato dal fratello Piero nel corso della trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli.

La donna, sposata e mamma di un ragazzo, si era allontanata questa mattina e le telecamere dell'impianto di videosorveglianza deel comune l'hanno inquadrata alle 11.30 circa sul lungomare mentre si accingeva a salire su un autobus di linea diretto a Salerno.

La donna, che si è messa in contatto con il marito dalla Stazione Termini dopo essersi fatta prestare il telefono da un passante, nel momento in cui ha lasciato l’abitazione indossava un giubbotto blu con righe bianche rosse ed uno zaino della Nike nero e non aveva con sé né telefonino, né documenti.

Probabilmente soltanto del denaro contante, ha detto il fratello durante l'appello in tv.

Inspiegabile il motivo dell'allontanamento considerato che quella della giovane donna di Maiori è una famiglia molto unita così come il fratello Piero ha rivelato alla conduttrice del noto programma di Rai Tre.