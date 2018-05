NOCERA INFERIORE - Ha aggredito una ragazzina di 14 anni, mentre stava andando a scuola, tirandole i capelli e causandole diverse escoriazioni sulle braccia. È accaduto a Nocera Inferiore. La 14enne ha avvertito i genitori che si sono rivolti alla al commissariato di Nocera fornendo la descrizione della responsabile. Le indagini degli agenti si sono subito indirizzate verso una donna, già nota per episodi simili avvenuti in passato e in cura al Cim locale, rintracciata poco dopo per le vie del centro. Come emerso, alcuni anni fa aveva aggredito varie persone pungendole con uno «spillone» di quelli usati per raccogliere i capelli sulla nuca. I poliziotti hanno fatto intervenire un'ambulanza che, dopo avere preso in consegna la donna, ha provveduto al suo ricovero nel reparto di igiene mentale dell'ospedale di Nocera Inferiore. La ragazzina, spaventata, ha riportato lievi escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Venerdì 25 Maggio 2018, 21:48 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 22:17

