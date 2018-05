Mercoledì 30 Maggio 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 07:09

NOCERA INFERIORE - Se ne andava in giro a pungere le persone, sempre donne, con un ago nascosto in tasca o in una giacca. Ora il gip la restringe in una casa di cura, dopo un’indagine condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. La donna, ultra 40enne, era diventata un incubo per cittadini e studenti. Da mesi, era stata segnalata per aver ferito con uno spillone donne in stato di gravidanza o ragazze minorenni. L’ultimo episodio solo qualche giorno fa, ai danni di una 14enne: la ragazza fu strattonata per i capelli e rimase ferita con varie escoriazioni sul braccio. Ha diverse denunce a suo carico, e aveva sempre agito con uno spillone che si usa per tenere fermi i capelli. Lo stesso aveva fatto qualche mese fa, quando di sera, sempre con lo stesso ago, aggredì una donna in stato di gravidanza e poi una ragazza di 13 anni. Le sue vittime si recavano sempre in ospedale, terrorizzate di poter contrarre qualche infezione. Sui social e in strada le azioni della donna avevano generato non poca paura, con tanto di proteste affinché venisse fermata la follia della donna. Dopo ogni episodio, la stessa veniva sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio. Ma a seguito dei numerosi episodi segnalati nell’ultimo periodo, il gip del tribunale di Nocera ha deciso per il ricovero presso la struttura di Villa Chiarugi. Una sorta di regime cautelare, in virtù delle patologie da cui è affetta. E a scongiurare il verificarsi di altri episodi, spesso segnalati nei pressi di piazze e scuole.