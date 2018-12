Martedì 11 Dicembre 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 06:24

Tragedia a Battipaglia dove una donna è stata stronacata da un infarto mentre era a lavoro in un'azienda agricola alla periferia della città. La donna è stata colta da un malore fulminante mentre è entrata in una cella figorifera. Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso e le forze dell'ordine che indagano per ricostruire l'episodio.