Mercoledì 27 Dicembre 2017, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato convalidato l'arresto del 42enne accusato di aver ucciso la madre 74enne lo scorso 22 dicembre a Battipaglia, in provincia di Salerno. Si è svolta questa mattina l'udienza di convalida del fermo eseguito il giorno dopo l'omicidio dai Carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Erich Fasolino, che, la mattina del 23 dicembre, hanno trovato in un appartamento in via Tafuri, all'interno della camera matrimoniale, il corpo senza vita di una donna di 74 anni strangolata la sera precedente.La donna era affetta da schizofrenia paranoidea ed era in cura presso strutture mediche specializzate da oltre 20 anni. Il 42enne, notato la mattina seguente da alcuni vicini mentre si aggirava nel condominio, è apparso ai militari confuso per tutto il giorno. In serata ha fornito dichiarazioni autoaccusatorie a seguito delle quali è stato portato nel carcere salernitano di Fuorni, nel reparto di articolazione mentale. Nel pomeriggio sarà svolto l'esame autoptico sul corpo della donna.