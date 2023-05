Oliveto Citra, donna di 83 anni in ospedale con ustioni gravi sull'80% del corpo

Una donna di San Gregorio Magno, 83 anni, arriva con l'80% di ustioni in ospedale ad Oliveto Citra. La parte superiore del corpo è compromessa. Non si comprende la dinamica di quello che potrebbe essere un incidente, ma i carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo.

In ospedale, al San Francesco d'Assisi, la donna è giunta in ambulanza, allertata dai familiari, era comunque vigile, con le ustioni di 1° e 2° sul volto e sul tronco, sia nelle parti anteriori che posteriori. Ma era ovviamente confusa.

E' stata stabilizzata dal personale medico e poi è stata trasferita al Cardarelli di Napoli, presso la Divisione Grandi ustionati, in elisoccorso dall'area del campo sportivo comunale.