Dopo 20 anni ritrova la cuoca dell'ospedale che lo adottò per cinque giorni

Un incidente stradale lungo la "Sicignano-Lagonegro" all'altezza dello svincolo di Sala Consilina, siamo nel 2000 circa, Claudio ha 11 anni ed è in auto con i genitori. Il padre e la madre restano gravemente feriti, Claudio è solo nell'ospedale di Polla. Non ha un graffio. E' triste e ha paura. Viene quindi accudito dal personale del "Luigi Curto". Colei che lo coccola di più è una certa Maria, capocuoca della mensa ospedaliera. Maria è di Polla e va all'ospedale in motorino. Decide che quel bambino non può restare solo in ospedale, e allora con il consenso dei genitori lo porta a casa con sé. Per alcuni giorni praticamente lo adotta, poi per fortuna i genitori migliorano e dopo un po' possono tornare in Svizzera, a casa. Un ricordo indelebile per Claudio, sia per la paura, sia per quella fantastica Maria. E anche il dispiacere di non averla potuta salutare dopo che un ambulante svizzero li riaccompagna a casa.



Venti anni dopo Claudio trova un gruppo su Facebook dal nome "Sei di Polla se...", uno dei tanti gruppi social per elogiare il proprio paese e lancia un appello per trovare Maria. La descrive come una donna riccia e con il motorino. A Polla conoscono tutti Maria e sanno che ha aiutato molti bambini e così gli utenti del gruppo e compaesani di Maria indicano a Claudia chi poteva essere quell'angelo che venti anni prima l'aveva aiutato. E' proprio lei, Maria Vallo, e Claudio riesce a mettersi in contatto con lei e si riescono a sentire, ripercorrendo quanto avvenuti venti anni prima, ritrovando quelle emozioni forte che il tempo non ha scalfito. Maria - casi del destino - neanche una settimana fa aveva confidato a un amico di voler sapere come stesse un bambino svizzero. Era Claudio.



E ora con Claudio si sentono spesso, i genitori sono guariti e sperano di vedersi presto anche dal vivo, alla fine della emergenza Covid-19. Maria ha una figlia che lavora in un ospedale a Bergamo, infermiera in prima linea, e quando tutto questo finirà per festeggiare andrà a trovare la figlia e Claudio - ora papà di due figli - andrà a trovarla e salutarla dal vivo. Un abbraccio lungo venti anni.

