Sono serviti oltre trent'anni, proteste social, un furto sacrilego e tanta tanta pazienza per togliere le rampe in cemento che deturpavano la storica scala del Rosario a Polla. Nei giorni scorsi una ditta che sta effettuando dei lavori per il Comune nei pressi della chiesa (che resta chiusa) ha eliminato le due rampe in cemento che erano state costruite sulle scale da un'altra ditta edile. Infatti circa trent'anni fa un'azienda che aveva vinto un appalto per i lavori di ripristino della storica via del Portello aveva costruito queste due rampe -orribili - per favorire il trasporto di mezzi e attrezzature. Fallita la ditta, interrotti i lavori, le rampe sono rimaste lì per trent'anni. I cittadini di Polla hanno protestato diverse volte, uno su tutti Giuseppe Cavaliere residente del quartiere. Lo scorso dicembre alcuni ladri hanno usato, verosimilmente, le rampe per poter portare con via con più facilità uno storico altare conservato nella chiesa del Rosario.

