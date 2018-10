Martedì 16 Ottobre 2018, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il crollo di intonaco dalle scale, i servizi igienici fuori uso, i vetri delle finestre in frantumi e la protesta della preside e degli studenti qualcosa inizia a muoversi per risollevare le sorti dell'edificio che ospita il liceo classico Giambattista Vico di Nocera Inferiore. La Provincia di Salerno, su sollecitazione del sindaco Manlio Torquato e del capogruppo del Pd, Paolo De Maio, ha stanziato 215 mila euro per i lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti della storica scuola dell'Agro nocerino sarnese.