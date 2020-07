Ha smesso di battere all’alba10i ieri, al “Cardarelli” di Napoli, il cuore di Stefano Palumbo, il 58enne di Pollica coinvolto lo scorso 27 maggio in un incidente stradale lungo la strada che collega il capoluogo Pollica con la frazione balneare di Pioppi. A causare il decesso dell’uomo sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, anche se proprio da qualche giorno il suo quadro clinico era nettamente migliorato tant’è vero che i medici avevano sciolto la prognosi riservata. Il 58enne, infatti, aveva lasciato il reparto di Rianimazione e presto avrebbe lasciato la struttura ospedaliera per proseguire il suo percorso di riabilitazione in una struttura specializzata. Poi, all’alba di ieri, improvvisamente, ha avvertito un malore e il suo cuore non ha retto. Sarà ora necessario eseguire l’esame autoptico per chiarire con precisione le cause del decesso del 58enne cilentano e, quindi, l’eventuale correlazione con il sinistro avvenuto esattamente due mesi fa nel suo comune. Per fare ciò, la salma resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria prima di essere restituita ai familiari al fine di potergli dare l’ultimo saluto.

