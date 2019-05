Lunedì 13 Maggio 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 16:19

Dopo 1065 anni, torna San Matteo nella Cappella Ad Duo Flumina di Casal Velino Marina.“Finalmente è per noi avvenuto questo miracolo di fede – dichiara Alfonso Grieco presidente del gruppo di preghiera I Fedeli di San Matteo – grazie all’Arcivescovo di Salerno Luigi Moretti e a Don Michele Pecoraro che hanno voluto concedere in forma perenne una reliquia del Santo alla Cappella Ad Duo Flumina, e quindi alla comunità di Casal Velino”.Il 14 maggio, dopo i dieci anni trascorsi dall’inaugurazione della cappella ristrutturata, il segno tangibile del riconoscimento della comunità religiosa a questo luogo santo si concretizzerà nell’intronizzazione della reliquia di San Matteo. Presenti alla manifestazione il Vescovo della diocesi di Vallo della Lucania Ciro Miniero, il Cancelliere della Curia di Vallo della Lucania don Pietro Sacco, e tanti sacerdoti della diocesi di Salerno. Un reliquiario antico dell’800 napoletano, donato dal professore Franco Silvestri, custodirà il piccolo osso di San Matteo. Inoltre, nella cappella saranno affissi due quadri, di cui uno è la copia di un lavoro del Caravaggio, che ritrae la vocazione del Santo, ad opera dell’artista capaccese Anna Di Bartolomeo, e verrà donato al Vescovo Ciro Miniero un suo ritratto realizzato dall’artista Ippazio Campa, che ha anche realizzato l’effige del Papa consegnatogli poi personalmente, commissionati tutti da Alfonso Grieco.Si conferma l’importanza di questo luogo, quindi, luogo conosciuto anche dal Santo Padre grazie ad un’udienza avvenuta a giugno 2017 in cui gli fu illustrato il progetto del cammino religioso “Cammino di San Matteo”. San Matteo, che simbolicamente ritorna in questo posto che ha saputo proteggerlo e custodirlo, preservando le sue spoglie per circa cinque secoli dal 450 al 6 maggio 954, sarà celebrato in una messa alle ore 18.00 di martedì 14 maggionella cappella Ad Duo Flumina, completamente rinnovata per l’occasione, a cui seguirà una processione fino alla piazza del paese e poi avverrà la deposizione della reliquia in una nicchia blindata e l’ostensione ai fedeli presenti.“Ho dovuto lavorare tanto per realizzare questo sogno di riportare un segno tangibile della presenza di San Matteo nella cappella Ad Duo Flumina – continua il presidente Alfonso Greco – e mi auguro che la comunità locale abbia finalmente contezza dell’importanza di questo luogo. Dal 14 maggio il mondo religioso potrà venerare una reliquia di San Matteo anche qui, da noi nel Cilento, e io e il mio gruppo di preghiera ringraziamo di cuore l’Arcivescovo per questo dono atteso”.La reliquia è stata consegnata ufficialmente il 6 maggio nella Cattedrale di Salerno, dopo i festeggiamenti per la traslazione del Santo, dall’Arcivescovo Luigi Moretti a Don Pietro Sacco, parroco della cappella, con un documento ufficiale e una pergamena che ne attesta l’autenticità affidati al Presidente del gruppo di preghiera I Fedeli di San Matteo e in presenza del sinda