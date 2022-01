Dopo Torrione, Pastena: condotte in tilt e cittadini senza acqua per l'intera giornata

Ancora una giornata di disagi, quella di ieri, sul fronte della fornitura idrica nella zona orientale. Dopo la condotta esplosa a Torrione nella notte tra sabato e domenica, che ha lasciato i rubinetti a secco per oltre dodici ore circa 15mila utenze, ieri è toccato a Pastena con un grosso allagamento che ha interessato tutta via Posidonia e che ha determinato l’interruzione immediata della fornitura idrica a un gran numero di utenze domestiche e commerciali. Insomma, un vero e proprio disastro per chi vive e lavora nelle zone colpite che, per due giorni di fila ed in fasce orarie estremamente sensibili, si è ritrovato senza un goccio d’acqua dal rubinetto. Inevitabili e numerosissime le lamentele di residenti e commercianti.

LA GIORNATA

L’allarme è scattato attorno alle nove quando da Piazza Caduti Civili di Brescia a via Posidonia, nei pressi di Villa Carrara, la strada e i marciapiedi erano veri e propri fiumi. Una perdita così copiosa ed estesa che per chi osservava e ha poi dato l’allarme, non è stato affatto facile capire quale fosse il punto d’origine della dispersione idrica. Allertati dai cittadini, gli operatori di Salerno Sistemi, gestore della rete idrica cittadina, si sono recati sul posto disponendo una interruzione urgente della fornitura dell’acqua. «Si comunica che – si legge nella nota aziendale - per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in Via Posidonia, all’altezza del civico 389 ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Posidonia da Piazza Caduti di Brescia a via Francesco Gaeta; via Sichelmanno e via Bartolomeo Eustachio. Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le 16,30». Come accaduto nel caso di Torrione nella giornata di domenica, il servizio è stato ripristinato con notevole ritardo rispetto a quanto annunciato visto che l’acqua è tornata dopo le 17.30. Sul posto mezzi e uomini della municipalizzata per ripristinare la situazione. L’esplosione della conduttura a Torrione, invece, si era verificata all’altezza del civico 83 di via Posidonia, all’incrocio con via Vietri. Anche in quel caso la perdita d’acqua è stata copiosissima ed è stato necessario sospendere la fornitura idrica per poter effettuare i lavori di riparazione che hanno anche necessitato della chiusura temporanea della strada. Si stima che le utenze domestiche e commerciali colpite dai disagi tra domenica e lunedì siano tra le 15 e le 20mila. Numerosissimi i feedback negativi espressi dall’utenza che ha vissuto un incubo lungo quasi due giorni, nella speranza che problemi analoghi non si ripresentino più. Almeno non così velocemente.