Dopo un sinistro rincari fino al 98%. Secondo il sistema assicurativo bonus/malus, in caso di incidente stradale l'automobilista responsabile del sinistro vedrà peggiorare di 2 punti la propria classe di merito, con conseguente rincaro del costo dell'rc auto. Ma quanto aumenta il premio dell'assicurazione in casi come questo? Alla domanda ha cercato di dare risposta Facile.it che, analizzando un campione di oltre 14.000 preventivi raccolti nel primo trimestre dell'anno, ha scoperto come, a parità di profilo, le tariffe assicurative possano addirittura raddoppiare e i rincari variare notevolmente da provincia a provincia.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 16:50

