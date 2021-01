Questo pomeriggio un giovane dell'hinterland napoletano è stato, purtroppo protagonista, di un incidente stradale all'altezza del chilometro 104 lungo l'A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Sala Consilina. La sua auto è impattata contro il guard rail lungo la corsia di sorpasso. Pochi minuti dopo è arrivata una squadra di tecnici dell'Anas. Mentre Antionio Oliveti ha cominciato a far rallentare le altre auto, il suo collega Nicola Tortorella ha cerca di capire chi fosse nell'auto. All'interno un giovane di circa 25 anni, guarda Tortorella gli ha chiesto se stava bene e magari uscire dall'auto, il conducente della vettura, in preda forse allo choc, è uscito dall'auto e ha cominciato a correre contro le auto in corsa. In questo momento, capendo cosa stava avvenendo, Tortorella lo ha braccato quasi come in un'azione di rugby e poi lo ha bloccato vicino alla barriera per cercare di calmarlo, lo ha fatto sia con il fisico sia con le parole. In suo supporto, pochi istanti dopo, anche alcuni agenti della Polizia stradale di Sala Consilina guidati dall'ispettore capo Nicola Molinari. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e nel frattempo sono stati avvisati i familiari che per lui erano in ansia. Fondamentale per salvare la vita quindi l'intervento di Tortorella che lo ha bloccato e di Oliveti che ha provveduto a fermare le auto in arrivo. La squadra è stata coadiuvata anche dall'assitente di nucleo Vincenzo Santoriello.

