Montesano, una fiaccolata in ricordo di Dora Lagreca a un mese dalla morte

Una marcia silenziosa e illuminata dai ceri e dal ricordo di Dora Lagreca si è snodata nella frazione di Arena Bianca a un mese dalla morte della trentenne di Montesano sulla Marcellana.

Una marcia sobria, che ha voluto ricordare la giovane deceduta a Potenza in circostanze ancora ignote (il fidanzato è indagato per istigazione al suicidio), lontano anche dalle luci dei riflettori mediatici che finora hanno illuminato e spesso distorto il ricordo della ex modella.

La famiglia, le amiche, gli amici, i parenti, i vicini e anche semplici conoscenti hanno voluto ricordare Dora con la marcia partita dalla casa dei genitori fino al cimitero dove riposa.