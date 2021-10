A “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso si torna a parlare del caso di Dora Lagreca, la ragazza morta precipitando dal quarto piano di un balcone di un appartamento di Potenza situato in via Di Giura, nel rione Parco Aurora. Mentre gli inviati della trasmissione stavano visionando il luogo dove è stato rinvenuto il suo corpo, hanno trovato quello che sembra essere parte di un apparecchio acustico.

Novità in merito alla morte di Dora Lagreca, la giovane ragazza che si sarebbe suicidata precipitando dal quarto piano di un balcone di un appartamento di Potenza negli scorsi giorni, a seguito di un litigio con il suo fidanzato, Antonio Capasso.

Gli inviati del programma “Pomeriggio Cinque” hanno fatto quella che sembra essere un'importante scoperta nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo della ragazza, parte di un apparecchio acustico. Nell’urto infatti Dora avrebbe perso gli auricolari che indossava sin da piccola per via della sua ipoacusia: «Abbiamo trovato sul luogo – ha spiegato l’inviato del programma di Barbara D'Urso mostrando il reperto a terra fra l’erba - un piccolissimo oggetto che ha attirato la nostra attenzione. Mentre stavamo registrando quello che chiamiamo il “live”, ci siamo accorti che a terra c’è quello che potrebbe essere un elemento fondamentale per Dora, parte del suo apparecchi acustico».

L’inviato ha poi informato telefonicamente i carabinieri del ritrovamento, curandosi di non toccare l’oggetto per dare la possibilità di repertarlo. Avvisato naturalmente anche l’avvocato della famiglia di Dora. Barbara D’Urso in studio ha poi fatto ascoltare degli audio inediti in cui la ragazza parlava con un’amica della gelosia del fidanzato.