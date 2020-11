NOCERA INFERIORE. In tempi bui e drammatici come quelli del Covid-19, dal mondo della sanità arrivano anche buone notizie qualche volta. «Quando salvi un bambino, hai salvato il mondo intero...». Termina con queste parole il post pubblicato sul proprio profilo Facebook dal dottore di Nocera Inferiore, Attilio Barbarulo, pediatra dell'ospedale Umberto I. A corredo del suo intenso messaggio c'è uno scatto che lo ritrae mentre tiene in braccio un bebè nato prematuro.

Si chiama Emanuele, e al momento del parto pesava poco più di 800 grammi: «Oggi se ne va a casuccia sua, dalla sua mamma che dopo tantissime sofferenze è riuscita a coronare il sogno della maternità». Più che comprensibile la soddisfazione del pediatra, che insieme alla sua equipe è riuscito a porre rimedio a una situazione che all'inizio sembrava critica. Acqua passata, per fortuna: Emanuele oggi sembra davvero in ottima salute, pronto a scoprire il mondo che lo aspetta.

«Tutta la Terapia Intensiva Neonatale di Nocera, tutta tutta, saluta il guerriero campione - ha poi scritto Barbarulo - lunga e buona vita!». Il messaggio è stato accolto e condiviso con grande affetto e amore da centinaia di persone.

