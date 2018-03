Venerdì 16 Marzo 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 15 Marzo, 23:49

Francesca ha 22 anni ed è affetta da sindrome di down. Roberta, sua amica, ne ha 21 ed ha anche lei un cromosoma in più. Ma ciò che le unisce è la voglia di confrontarsi col mondo, senza barriere, senza pregiudizi e con un gran sorriso che le contraddistingue davvero.In loro hanno creduto i fratelli Morra e le loro mogli, Francesco, Domenico, Fabiana, Carmen e Maria che, titolari dei due negozi Coffee House di Battipaglia e Bellizzi, hanno deciso di offrire alle due giovani una occasione non solo di lavoro. L’idea l’hanno avuta guardando una trasmissione tv.«Ci siamo chiesti perché no? - racconta con entusiasmo Francesco - Al nord lo stanno già facendo e se ci proviamo potremmo essere gli apripista». Così hanno deciso di mettere in pratica un vero progetto d’inclusione.