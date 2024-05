Ogni domenica, quando non piove, si danno appuntamento sulle scale di via Porta San Nicola, nella parte alta del centro storico, per sfrecciare a tutta velocità fino a via Trotula de Ruggiero costeggiando la Casa Albergo che ospita gli anziani. Si tratta di un gruppo di ciclisti in mountain bike che ha scelto questa porzione di città, ma non solo, per trascorrere qualche ora all'aria aperta dedicandosi alla pratica sportiva che ama. Un'attività che però ha scatenato le ire dei residenti, preoccupati per l'incolumità dei pedoni, in particolare bambini e persone avanti con gli anni. Già nel 2016 fu inviato un esposto all'amministrazione comunale in cui si segnalava la problematica, evidenziando come l'alta velocità dei mezzi a due ruote potesse costituire una minaccia per l'incolumità dei residenti, costretti a schivare più di un ciclista. Ma da allora, a quanto pare, nessun provvedimento è stato emesso e, fatta salva la parentesi del Covid, gli amanti della street bike sono tornati in azione.

LA POLEMICA

A farsi cassa di risonanza della protesta degli abitanti della zona, tra gli altri, il promotore della pagina Facebook Comitato territoriale Salerno Mia, Dario Renda: «Ogni domenica, un gruppo di ciclisti con mountain bike sfreccia pericolosamente giù per le scale di via Porta San Nicola, proseguendo poi per la Casa Albergo e via Trotula. Questo fenomeno sta diventando una vera e propria emergenza, in quanto l'orario coincide con l'uscita dalla messa e la presenza di residenti, spesso accompagnati da bambini, aumenta il rischio di incidenti. Già nel 2016 - chiarisce Renda - l'amministratore di uno dei condomini della zona, aveva segnalato la pericolosità della situazione all'amministrazione comunale, richiedendo un intervento immediato. Tuttavia, a distanza di anni, nessun provvedimento è stato preso per tutelare i residenti. I residenti chiedono un'azione immediata per prevenire incidenti e garantire la sicurezza del quartiere». Segnalazioni sono giunte in passato anche al comitato centro storico alto, come sottolinea Sabrina Prisco, evidenziando le la scalinata di via Porta San Nicola è ormai da tempo profondamente danneggiata in più punti. «Oltretutto per il Largo Scuola Medica Salernitana più volte abbiamo fatto richiesta di spostare le piante al centro dei gradoni, in modo sfalsato, in modo da impedire il gran premio delle bici, e contemporaneamente mettere dei corrimano lungo i muri, perché in quell'area ci sono parecchie persone anziane, oltre agli ospiti della casa di riposo che approfittano delle belle giornate per una passeggiata».

L’AMMINISTRAZIONE

Del problema, però, l'amministrazione comunale non è stata ufficialmente messa al corrente in tempi recenti. «Nessuno ci ha comunicato nulla – ammette l'assessore comunale alla sicurezza Claudio Tringali – Ma se l'emergenza esiste, interverremo rapidamente chiedendo ai vigili urbani di fare controlli mirati in quella zona la domenica mattina. L'incolumità dei pedoni va tutelata sempre e a prescindere». Gli abitanti della zona sono furibondi: «Ci sono tanti percorsi che i ciclisti potrebbero fare al di fuori delle zone abitate. Non si capisce perché debbano causare disagi e farci vivere in perenne stato di allerta». Lo stesso accade lungo la scalinata di via Torretta, in pieno centro. Anche se in questo caso lo spazio è più ristretto e la zona è decisamente meno frequentata se non nel tratto finale che sfocia su corso Vittorio Emanuele.

A puntare il dito contro questa pratica, in voga anche in altre città italiane, è Paolo Longo, presidente della Fiab, Federazione italiana ambiente e bici di Salerno. «Il downhill è una disciplina del mountain biking che si svolge completamente in discesa su terreni ripidi e sconnessi spesso caratterizzati da salti, pietraie e altri ostacoli lungo piste dai 2 ai 5 chilometri, praticata generalmente in montagna, talvolta (in occasioni di gare) attraversando centri storici. Si tratta quindi di una disciplina che va praticata solo in presenza di specifiche autorizzazioni. In caso contrario questa può rappresentare un grave pericolo per l'incolumità sia dei residenti che dei ciclisti stessi appassionati di questa attività».