Giovedì 4 Aprile 2019, 06:30

Da giorni nessuno la vedeva uscire o aveva sue notizie: è stata trovata priva di vita, riversa sul pavimento della sua casa. Dramma della solitudine ieri a Salerno, precisamente in via Rosario Macchiaroli, nei pressi dello stadio Donato Vestuti, dove i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta di alcuni residenti. Un inquilino del palazzo dove risiedeva la donna, ha allertato le forze dell’ordine chiedendone l’intervento perché da diversi giorni non vedeva uscire o entrare la vicina. Dall’appartamento della donna non proveniva alcun rumore ma si sentiva un cattivo odore molto forte. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno provato a bussare insistentemente alla porta ma dall’interno non proveniva alcuna risposta o cenno di vita. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta per permettere ai militari l’accesso all’appartamento. La donna giaceva sul pavimento, priva di vita, probabilmente già da qualche giorno. Il cadavere, infatti, aveva già cominciato a decomporsi. Sul copro della donna, una 72enne, non c’erano segni di violenza. Da una prima analisi dei luoghi dove si è consumato il fatto, non emergerebbero dettagli che suggeriscono altre cause di morte se non un malore fulminante. Secondo quanto ipotizzato, la donna si sarebbe sentita male e, una volta caduta sul pavimento, non sarebbe stata più in grado d rialzarsi per chiedere di essere soccorsa. Non è chiaro se ci sia stata agonia o se il malore sia stato fulminante. Raccolti gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto, la salma della donna è stata portata via nello sgomento generale degli abitanti del quartiere. Non sarebbero stati ravvisate le ragioni per chiedere un esame autoptico.