Mercoledì 2 Ottobre 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 06:33

Dramma della solitudine alla frazione Torello di Castel San Giorgio. Lunedì scorso un ottantenne è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione. Il decesso, però, risalirebbe ad almeno tre giorni prima. L’allarme è stato lanciato dai parenti che vivono nella palazzina vicina. Era da un pò di tempo che non lo vedevano. Nonostante l’uomo fosse un solitario, è parsa comunque strana un’assenza tanto prolungata. Sul posto è arrivata la polizia municipale e l’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Le esequie si sono svolte nella tarda mattinata di ieri nella chiesa del cimitero di Castel San Giorgio. La vittima si chiamava Fiore Caiazza e aveva quasi ottant’anni. Sebbene fosse una persona che amava la solitudine, tanto da uscire poco di casa, era conosciuto da tutti nella frazione Torello, non solo perché negli anni passati si era dedicato all’agricoltura in un suo piccolo pezzo di terra che amava coltivare, ma anche perché a volte si recava nel bar che si trova vicino alla sua abitazione. Un uomo che, però, preferiva rimanere nella sua dimensione. Viveva con la sua pensione e non era sposato, ma nella palazzina accanto a dove abitava vivevano alcuni suoi parenti.Sono stati proprio loro a dare l’allarme. Non lo vedevano da qualche giorno.