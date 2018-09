Sabato 1 Settembre 2018, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 19:59

BATTIPAGLIA - È di due morti e almeno un ferito il drammatico bilancio dell’incidente che ha coinvolto nel tardo pomeriggio due veicoli in zona Serroni a Battipaglia.La dinamica dell’incidente è ancora incerta. Sul posto sono arrivate immediatamente i mezzi di soccorso. Per i due uomini, ancora riversi sull’asfalto, non c’è stato nulla da fare. Si attende solo l’arrivo del magistrato. Bloccata la strada.