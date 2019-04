Sabato 6 Aprile 2019, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 11:21

La droga era destinata al Nord Ovest del Paese e alla Campania, e veniva trasportata in nave e poi su camion per il trasporto merci, a tonnellate, partendo dalla Spagna. Lì vi arrivava via gommone dal Marocco: questo il modus operandi dei trafficanti di hashish arrestati dai carabinieri di Varese. Mentre sei trafficanti sono stati arrestati dai militari italiani, grazie al coordinamento con la Guardia Civil e l'unità antidroga nazionale spagnola (Udyco), a Malaga sono ne sono stati arrestati altri 14.L'indagine, avviata nei primi mesi del 2018 grazie ad alcuni arresti di grossisti, è stata condotta sotto la supervisione di Eurojust, per la cooperazione giudiziaria tra paesi dell'Unione Europea. Gli inquirenti hanno documentato diversi grossi transiti di droga, durante le insigni. Il primo, una tonnellata, passata per lo stretto di Gibilterra la notte tra il 31 marzo e il 1 aprile del 2018 ed in parte ceduta nel Milanese, la seconda di 300 kg, importata a maggio, e l'ultima di 370 kg, parte dei quali è arrivata in Italia il 25 giugno del 2018, nascosta all'interno di un tir carico di arance proveniente da Barcellona e sequestrata al mercato ortofrutticolo di Pagani dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.