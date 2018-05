Sabato 19 Maggio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 06:45

SCAFATI - Narcotraffico, blitz a Scafati. In quattro sono finiti nei guai, destinatari di un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette Emilio e Gennaro Sicignano, 55 e 60 anni, entrambi pregiudicati, il figlio 25enne di uno dei due, Salvatore, e un 39enne di Santa Maria la Carità, Ciro Sorrentino. Carcere per i primi tre, divieto di dimora nella regione Campania per il quarto. Denunciate, inoltre, per gli stessi reati altre cinque persone per le quali la procura aveva chiesto l’applicazione di una misura cautelare.I provvedimenti sono stati eseguiti ieri mattina dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, a conclusione di un’indagine breve ma impegnativa, che ha preso il via agli inizi di marzo fornendo in breve tempo concreti riscontri sull’attività di spaccio riconducibile alla famiglia Sicignano. A far scattare l’attività investigativa, condotta dai militari della sezione operativa, il rinvenimento di un grosso quantitativo di cocaina nelle pertinenze condominiali dell’abitazione di Emilio Sicignano, in via De Gasperi.