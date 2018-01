Droga e banconote false: nei guai due giovani di Sarno

Giovedì 4 Gennaio 2018, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 13:25

SARNO. Beccati con droga e banconote false. L'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Sarno risale alla giornata di ieri, quando hanno posto in arresto un giovane e denunciato a piede libero una seconda persona, durante un controllo di repressione per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A bordo di una Nissan, i militari avevano fermato i due per un normale controllo. Uno dei due, aveva con se 33 grammi di hashish. Circostanza che ha spinto i militari ad estendere i controlli anche presso il domicilio del giovane. Qui, il ragazzo, senza alcun precedente penale, ha consegnato di sua spontanea volontà altri 7 grammi che aveva nascosto in bagno, un bilancino di precisione e una lama con sopra residui della sostanza stupefacente. I controlli sono stati estesi anche alla seconda persona che si trovava alla guida dell'auto, trovato con 8 banconote false. Per lui è scattata la denuncia a piede libero. Con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti invece, il giovane arrestato è comparso questa mattina davanti al giudice Anna Allegro che ne ha convalidato l'arresto, per poi liberarlo e sottoporlo all'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria