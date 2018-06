Sabato 2 Giugno 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane originario del Gambia e ospite di un centro di accoglienza di Palinuro, Abdounadyi Thomas, è stato arrestato perchè sorpreso in possesso di droga.L’extracomunitario, infatti, fermato dai carabinieri, è risultato in possesso di 91 grammi di marijuana. Il controllo è avvenuto lungo la Mingardina dove il giovane, 20 anni, si trovava per dirigersi proprio verso il centro di Marina di Camerota. Processato per direttissima il giudice ha disposto il divieto di dimora nel comprensorio salernitano.Non è la prima volta che un extracomunitario ospite del centro di accoglienza di Palinuro, viene trovato in possesso di droga. Nelle scorse settimane i carabinieri fecero irruzione nel centro arrestando un altro giovane.