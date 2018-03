Martedì 27 Marzo 2018, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 14:51

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Sapri hanno condotto questa mattina una serie di controlli di natura preventiva presso il Centro Oasi di Palinuro. Nell’occasione i militari dell’Arma hanno effettuato un servizio di contrasto allo smercio di sostanza stupefacente, i carabinieri del Nucleo Operativo unitamente a quelli della Stazione di Centola Palinuro e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno infatti tratto in arresto due ospiti del centro trovati in possesso di una “busta” contenente circa 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre che numerosi dosi già confezionate della stessa sostanza e vario materiale utile alla vendita al dettaglio. I due uomini, E.M classe 85 originario del Marocco e D.A. classe 94 originario del Gambia, sono stati così tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Vallo della Lucania in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.