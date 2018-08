Giovedì 23 Agosto 2018, 16:01

È stato arrestato dai carabinieri di Ascea con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne originario di Salerno ma residente ad Ascea.Alle prime luci dell’alba, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgieri e coadiuvati dalle unità cinofili di Sarno, hanno rinvenuto 500 grammi di marijuana in un terreno custodito di proprietà del 41enne. Decisivo l’intervento di Rex e Attila, i cani antidroga, che hanno immediatamente fiutato la sostanza e condotto i militari.Numerosi sono i controlli che i militari della compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania hanno messo in atto nel periodo estivo. Gli stessi hanno consentito di segnalare alla prefettura di Salerno 50 persone per detenzione a uso personale di sostanze stupefacenti, recuperando così ulteriori 200 grammi di hashish, marijuana e cocaina.