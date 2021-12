Viola obbligo di dimora, trovato con la droga: condannato scafatese

SCAFATI. E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione un giovane di Scafati, accusato di spaccio sul territorio comunale. L'imputato ha incassato il rigetto della richiesta di revoca della misura, con la conferma della custodia cautelare in carcere. Il ragazzo era stato sorpreso in possesso di un quantitativo di droga a Scafati, dove si trovava in violazione del divieto di dimora imposto da un precedente episodio dello stesso tenore. Piuttosto che rientrare in Calabria, dove era alloggiato per il precedente obbligo di dimora, era rimasto a Scafati, attivando nel tempo un controllo dei carabinieri.

Nel corso di quell'accertamento presso la sua residenza, i militari trovarono la droga, cocaina, finita sotto sequestro con l'arresto in flagranza di reato del giovane. Il processo, celebrato dinanzi al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore, ha registrato il contraddittorio, con la deposizione dei militari intervenuti a coordinare l'accertamento investigativo. Nei mesi scorsi il ragazzo era stato arrestato per possesso di mezzo etto di cocaina, crack e pochi grammi di marijuana, con un bilancino di precisione. Fu in quell'occasione che gli fu applicata una misura tale da allontanarlo dal territorio, per evitare di commettere ulteriori reati simili. Obbligo che poi lui aveva violato, per giunta facendosi beccare anche in possesso di sostanza stupefacente.