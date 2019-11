© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga a domicilio, con le quantità discusse al telefono, ma intercettate dai carabinieri.. La procura di Nocera Inferiore ha i chiesto il giudizio immediato per un’indagine che a luglio scorso, portò alla denuncia di almeno undici persone. Con diversi stralci, il sostituto procuratore Rubano ritiene evidenti e gravi gli elementi a carico di almeno otto soggetti, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attraverso attività di intercettazioni, pedinamenti e riscontri sui singoli assuntori, la procura - con un lavoro sul campo effettuato dai carabinieri del reparto territoriale - portò alla luce una frenetica attività di spaccio. Le prime attività investigative erano partite lo scorso gennaio, con l’arresto in flagranza di un uomo di 53 anni, collegato ad uno degli indagati destinatari della richiesta di immediato, in possesso di circa 140 grammi di cocaina e una grossa somma di denaro. Con intercettazioni ambientali nel carcere di Fuorni, gli inquirenti estesero l’indagine ad altri soggetti. Otto le misure cautelari eseguite a luglio scorso, tra carcere, domiciliari e divieti di dimora in provincia di Salerno.Un modo per contrastare l’attività, dedita allo spaccio di cocaina e crack principalmente. Molti i capi d’imputazione mossi nei riguardi di Nicola Masturzo e Luigi Vicidomini, entrambi nocerini. A rinforzare le ipotesi investigative fu il ritrovamento di un manoscritto con sopra i nomi di diverse persone, con a fianco di ciascuno l’indicazione di somme di denaro., i carabinieri registrarono gli accordi e i passaggi per la vendita di cocaina e crack. Quel tipo di chat serviva ad eludere le intercettazioni e i controlli dei militari.