Droga e materiale esplosivo nelle casseforti Arrestati due fratelli

Salerno come Napoli: fuochi d’artificio per avvisare che il carico era arrivato, colori e giochi pirotecnici diversi a seconda della sostanza stupefacente. E casseforti per custodire droga e denaro, tanta droga e tanto denaro per oltre centomila euro in contanti. Il tutto in un quartiere molto popolato, a ridosso del comando provinciale dei carabinieri, in via Antonio Barone, a Pastena. Due fratelli a custodia della merce, Marco e Stefano Pezzano, rispettivamente di 39 e 36 anni, ufficialmente disoccupati, sono stati arrestati ma, secondo i carabinieri del maggiore Adriano Castellari che hanno eseguito il blitz, al soldo di qualche personaggio della malavita di quartiere. Ma questo, per il momento, è soltanto una ipotesi, sulla quale i militari dell’Arma stanno eseguendo degli accertamenti. E s’indaga anche sul materiale esplosivo.

IL BLITZ

Tutto è nato da alcune informazioni operative raccolte dai carabinieri nel corso delle indagini sul clan Pietrofesa, i «guaglioni di via Irno». È stato così che sono arrivati ad un’abitazione a soli 500 metri dal comando provinciale, all’interno di un parco. Così è stato organizzato il blitz che ha visto impegnati, oltre ai carabinieri della stazione Mercatello e della sezione Radiomobile della compagnia Salerno, anche due militari d’eccezione, il cane antidroga Neri e quello antiesplosivi Warrior del Nucleo cinofilo di Potenza. I due fratelli erano in casa al momento dell’irruzione, ed hanno anche cercato di disfarsi di una delle due casseforti lanciandola dal balcone. Inutilmente, perché bloccati dai militari. Importanti i risultati ottenuti. Mella stanza di Marco sono stati ritrovati sette panetti di hashish per oltre mezzo chilo, oltre a diversi pezzetti sfusi per circa 30 grammi, un bilancino e 82 ordigni pirico-esplosivi artigianali per oltre 3,5 chili. In casa, all’interno di una cassapanca, vi erano altri 20 grammi di hashish. La cosa più sorprendete è stata il ritrovamento di una cassaforte all’interno della cucina, quella di cui i fratelli avevano tentato di disfarsi, al cui interno vi erano 53 panetti di hashish per circa 5,2 chili, oltre a 325 grammi di cocaina all’interno di involucri termosaldati. Una seconda cassaforte occultata in una busta della spesa collocata all’interno della lavatrice del bagno di servizio custodiva centoventimila euro in contanti. All’interno del bagno padronale, tra i panni da lavare, sono stati ritrovati materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente, fra cui un centinaio di bustine con chiusura a pressione. Un sequestro record per complessivi quasi sei chili di hashish, oltre 300 di cocaina, tre chili e mezzo di materiale esplodente e circa 120.000 euro in contanti.

I PERSONAGGI

Mentre Stefano Pezzano, il più piccolo dei due arrestati, non ha precedenti, il fratello Marco fu arrestato quando aveva solo 25 anni assieme ad Ugo Corsini mentre trasportavano hashish a bordo di uno scooter. Corsini, ricordiamo, è il cugino di Donato Stellato, trucidato un sabato sera del 2007 dinanzi al vecchio tribunale, quindi legato al gruppo di Pastena da sempre avversario dei ragazzi di via Irno. È su questa pista che ora si stanno muovendo i carabinieri, per verificare se il materiale detenuto era dei due Pezzano oppure se questi fossero solo custodi per contro di altri. Ma, soprattutto, per capire se il materiale esplosivo ritrovato, a parte i fuochi d’artificio, doveva essere utilizzato per qualche attentato. Materiale detenuto in un appartamento in un palazzo popolato e che avrebbe potuto causare problemi anche di sicurezza a tutti i residenti della zona.