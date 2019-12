© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasconde, o almeno tenta, la droga nella marijuana, scoperto e arrestato. In manette un 29enne di Sala Consilina per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva e in particolare la Sezione Radiomobile diretta dal maresciallo Fabrizio Piantanida hanno sottoposto a controllo il giovane, e si sono incuriositi, notando sul fuoristrada usata dal 29enne, la presenza di un terminale di scarico aggiuntivo alla normale marmitta, al cui interno c'era un mazzo di chiavi.Chiavi che in casa del giovane hanno aperto la porta del garage dove, all’interno dell’intercapedine di una porta blindata, c'erani circa 60 grammi di marijuana. Ora è ai domiciliari.