Hanno chiuso il processo in primo grado i due giovani coinvolti in un blitz dei carabinieri, risalente al giugno scorso, finalizzato a bloccare un’attività di spaccio tra Cava de’ Tirreni e Nocera Superiore. Con il rito abbreviato, il gup Gustavo Danise ha condannato a sei anni di reclusione Vincenzo Lamberti e ad 1 anno (pena sospesa) Mattia Nerino. I due giovani nocerini, di 23 anni, finirono in un blitz insieme ad altre persone (le cui posizioni saranno giudicate a parte), con le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti. In particolare, secondo indagini della procura di Nocera Inferiore, a essere spacciata era marijuana, cocaina ed hashish, in un periodo compreso tra settembre 2018 e gennaio 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA