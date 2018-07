Mercoledì 4 Luglio 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 06:29

SARNO - Spaccio nella movida sarnese: si chiude con undici condanne l’inchiesta su una serie di gruppi di pusher che operavano in piena autonomia, l’uno dall’altro, su tutto il territorio di Sarno. Dinanzi al gup Luigi Levita, hanno patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione Gerardo Robustelli; 1 anno e 6 mesi per Gianluca Amato; 1 anno e 6 mesi per Francesco Celentano: per Zaccaria Chajadine 1 anno e 10 mesi di reclusione; pena di 1 anno e 10 mesi per Massimo Crescenzo; Giovanni Stellato ha patteggiato una pena ad 1 anno e 6 mesi; stessa pena concordata per Antonio D’Angelo; Domenico D’Amora patteggia 1 anno e 10 mesi di reclusione; Umberto Bombino 1 anno e 10 mesi; Karim Nadari ha concordato 1 anno di reclusione mentre Giovanni Violante, 4 anni e 10 mesi di carcere.L’indagine condotta dalla Procura di Nocera Inferiore portò alla scoperta di un gruppo di persone, volti noti e non, che si rifornivano nei paesi vesuviani. Il primo spunto investigativo lo diede una donna, madre di uno degli imputati, che passò informazioni ai carabinieri sulla persona che riforniva di stupefacente il figlio. Da lì, con le prime attività investigative, i militari ricostruirono i profili di almeno sei gruppi che spacciavano cocaina su tutto il territorio.