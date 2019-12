LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha patteggiato un anno e quattro mesi di pena per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti unincensurato, con rito abbreviato dinanzi al gup del tribunale di. I fatti che lo riguardavano, risalgono al 4 ottobre del 2016, quando il giovane venne sorpreso nel corso di una perquisizione dei carabinieri d, in possesso di marijuana, nascosta in due singole bustine di cellophane sistemate sotto il tappetino dell'autovettura che guidava, una Audi.Oltre a quello, furono trovati altricustoditi dentro un marsupio, sistemato nel vagno bagno, nel corso di una successiva perquisizione presso il suo domicilio. Il ragazzo fu sottoposto ad un controllo e ad un accertamento antidroga, condotto dalle forze dell'ordine, per reprimere il fenomeno dello spaccio al dettaglio dei singoli pusher nella città di Cava de' Tirreni. La fase di controllo dei carabinieri proseguì poi con il ritrovamento, nelle pertinenze dell'abitazione del giovane, di una piantina di canapa, con le infiorescenze di marijuana, sistemate sul balcone della camera. In aggiunta, spuntarono fuori anche nove semi di cannabis, dentro ad un involucro in alluminio all'interno del vaso contenente la pianta. Il giovane ha patteggiato la sua pena, sospesa, in accordo cone le parti, ad un anno e quattro mesi di reclusione.