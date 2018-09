Venerdì 7 Settembre 2018, 12:33

SCAFATI - Li aveva nascosti nel comodino della sua camera da letto, ma un blitz dei carabinieri portò alla loro scoperta e poi, alla denuncia a piede libero per il giovane. Ora affronterà il processo un 19enne di Pompei, residente a Scafati, beccato in casa con la droga il 19 aprile scorso. Il ragazzo aveva nascosto in un cassetto della sua camera 16 grammi di marijuana, corrispondenti a 45 dosi medie singole di stupefacente. La sostanza fu analizzata, dal lato chimico-tossicologico, da appositi laboratori dopo il sequestro effettuato dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Che, di fatto, ne certificò l'uso non esclusivamente personale. Circostanza che ha decretato la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Nocera, accolta poi dal gip.