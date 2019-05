Droga nascosta nell'accappatoio, arrestato grazie al cane Pocho

Mercoledì 29 Maggio 2019, 18:41

NOCERA INFERIORE. Operazione antidroga condotta, questa mattina, dalla polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Nocera Inferiore, agli ordini del vice questore Luigi Amato. Con l'aiuto di unità cinofile antidroga della Questura di Napoli, gli agenti hanno effettuato una serie di perquisizioni per prevenire il fenomeno dello spaccio di stupefacente in ambienti giovanili. Nel mirino è finito un pregiudicato, S.G. , di 43 anni, che ha già precedenti per rissa, tentato omicidio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione di armi e droga. L'uomo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora nel comune di Nocera. Grazie al fiuto del cane "Pocho", il cui addestramento ha permesso, non solo a Napoli e provincia, ma anche nell'Agro nocerino, di ritrovare e sequestrare diversi e notevoli quantitativi di droga, la polizia ha trovato dello stupefacente in casa dell'uomo. Il cane, dopo essersi soffermato vicino ad un forno in cucina, si era diretto verso un accappatoio che si trovava riposto sul balcone dello stesso appartamento. Al suo interno, un agente ha trovato 100 grammi di hashish e 9 dosi già confezionate in buste trasparenti di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione elettronico funzionante. L'uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura del regime dei domiciliari. Nei prossimi giorni, comparirà dinanzi al gip per l'udienza di convalida.